"La CEDEAO est une organisation hypocrite, sans réel pouvoir": sur les traces de faux propos attribués au Président Bissau-guinéen

"La Cedeao est une organisation hypocrite, sans réel pouvoir et à la limite, elle est un gadget politique destinée à faire ullision (sic). Tant que la Cedeao sera incapable d'empêcher les chefs d'Etat d'opérer des modifications constitutionnelles belliqueuses pour s'éterniser au pouvoir, personne ne pourra empêcher les militaires de s'inviter dans le débat politique".Ces mots prêtés au Président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, circulent sur les Réseaux sociaux depuis le dimanche 12 septembre 2021. Soit une semaine après le coup d'Etat perpétré contre le régime de Alpha Condé en Guinée par le Colonel Mamady Doumbouya.Le maire de Mermoz-Sacré Coeur Barthélémy Dias a partagé sur sa page Facebook, ladite déclaration, sur un visuel de la plateforme en ligne "Ngoudiane Info", avec cette légende en lettres capitales: COUP D'ÉTAT EN GUINÉE PROPOS DU PRÉSIDENT DE LA GUINÉE BISSAU, S .E.M UMARO SISSOKO EMBALÓ.La publication de l'opposant sénégalais, ancien membre du parti socialiste, a été partagée, au moment où ces lignes sont écrites, 434 fois sur Facebook, aimée plus de 3 400 fois et commentée 131 fois.Mais Dias-fils se base sur une publication signée Ngoudiane Actu. Une page Facebook avec plus de 14 mille abonnés et qui se définit comme une "société de médias/actualités". Une petite visite sur cette page a permis de trouver la déclaration au complet apparentée au Président Embaló.COUP D'ÉTAT EN GUINÉE PROPOS DU PRÉSIDENT DE LA GUINÉE BISSAU, S .E.M UMARO SISSOKO EMBALÓ, CONCERNANT LE COUP D'ÉTAT EN Guinée Conakry.« La CEDEAO est une organisation faible et hypocrite sans réel pouvoir et à la limite elle est un gadget politique destinée à faire ullision. Tant que la cedeao sera incapable d'empêcher les chefs d'états d'opérer des modifications constitutionnelles belliqueuses pour s'éterniser au pouvoir, personne ne pourra empêcher les militaires de s'inviter dans le débat politique. Si la cedeao n'arrive pas a avoir le leadership nécessaire pour empêcher ces membres de tripatouiller les lois fondamentales de leur pays enfin de s'assurer une présidence éternelle au détriment de la vie de leurs compatriotes et de la démocratie personne ne pourra valablement condamner des militaires qui font un coup d'état disent-ils pour instaurer la démocratie et l'état de droit . Si on ne peut pas condamner des violeurs de constitution on ne peut pas non plus condamner ceux qui s'emprennent aux violeurs de constitution ... (texte copié tel que publié par l'auteur de la publication,)» », a publié Ngoudiane Info sur le réseau social, le dimanche 12 septembre 2021 à 7h:56.Avant de citer comme source "Atlanticatu", un site sénégalais "dédié à l’investigation et à l'analyse, édité par Tilibo Consulting Group"Une visite de la plateforme Atlantic Actu s'impose donc. Un tour sur le site ne permet toutefois pas de mettre un clic sur un article rapportant les propos présumés de Umaro Sissoco Embaló. Toutefois, une consultation de leur page Facebook, riche d'un peu plus de 7 mille abonnés, a permis de constater qu'une publication a été faite le 12 septembre à 6h:21. A peu près le même contenu que sur "Ngoundiane Info"A la différence de "Ngoundiane Info", le média "Atlantic Actu" ne cite aucune source. Ce qui laisse entendre qu'ils ont recueilli eux-mêmes les propos du Président Bissau-guinéen. Une bonne raison d'entrer en contact avec l'administrateur de la page ou un responsable du média. Les tentatives pour les joindre, via les contacts inscrits sur leurs différentes plateformes sont restées vaines. Les messages envoyés sur leur numéro WhatsApp sont restés sans réponse.