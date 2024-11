La COJAPIS réclame des assises nationales pour résoudre la crise du secteur de la pêche

La Convergence des Jeunes Acteurs de la Pêche et de l'Industrie du Sénégal (COJAPIS) a lancé, ce jeudi à Dakar, un appel en faveur de l'organisation d'une large concertation nationale sur le secteur de la pêche, dans le but de trouver des solutions durables aux nombreux défis qui l'affectent.



« La tenue des assises nationales sur la pêche est une demande fondamentale visant à résoudre les multiples problématiques auxquelles le secteur est confronté », a déclaré Boubacar Ndiaye, président de la COJAPIS, lors d'une rencontre organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la pêche, célébrée le 21 novembre.



Selon Boubacar Ndiaye, cette initiative offrirait aux acteurs du secteur l'opportunité de présenter leurs propositions aux autorités compétentes. « Nous avons élaboré un programme détaillé à soumettre aux autorités. Tous les problèmes ont été identifiés », a-t-il ajouté, en présence de Papa Ndiamé Sène, directeur de l’administration générale au ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires.



Le président de la COJAPIS a souligné les difficultés rencontrées par les différents acteurs, notamment les transformatrices de produits halieutiques, qui sont confrontées à la hausse des prix. « Le thon que les Coréens vendaient à 300 francs CFA se vend maintenant à 800 francs », a-t-il précisé. Les entreprises sénégalaises de transformation des produits de la mer éprouvent des difficultés à maintenir leurs activités et à rémunérer leurs employés. Les armateurs étrangers, bien qu'employant des Sénégalais, les payent insuffisamment et dans des conditions de travail difficiles. « Les mareyeurs, les industriels, les transformateurs et les marins sont tous dans une situation précaire », a insisté M. Ndiaye.



En réponse, Papa Ndiamé Sène a assuré que le ministère en charge de la pêche et des infrastructures maritimes est bien conscient des difficultés rencontrées par le secteur. « La pêche est un secteur vital, un pilier de notre économie nationale », a-t-il rappelé, réaffirmant le soutien des autorités publiques pour accompagner les professionnels du domaine.



Face à la raréfaction des produits de la mer et à d'autres défis, les acteurs du secteur appellent à des solutions concertées et à une régulation renforcée.