Gestion des finances publiques de 2019 à 2024 : 63 comptes bancaires opaques pistés par la Dic

Soixante trois (63) comptes hors budgets logés dans différentes banques, sont désormais dans le viseur de la Division des investigations criminelles (Dic). Après les dossiers des fonds force Covid-19, les enquêteurs s’attaquent à la gestion des finances publiques de 2019 à 2024



Dans un référé transmis par le premier présent Mamadou Faye au Garde des sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne, la Cour recommande l’ouverture d’enquêtes susceptibles de poursuites pénales. Le ministre de la Justice a transmis le volumineux dossier au Parquet général, qui l’a, à son tour, confié au Parquet financier.



Selon L’Observateur, c’est ce dernier qui a donné feu vert à la Dic pour démarrer les investigations. Et, ajoute le quotidien, depuis mardi, les choses sérieuses ont commencé.



A en croire le canard, tous les directeurs des institutions bancaires où logent ces 63 comptes opaques devront être entendus. Et, c’est la directrice générale de la Banque islamique du Sénégal (Bis), Aminata Faye Seck, qui a ouvert le bal des auditions. Elle a été convoquée pour s’expliquer sur les flux opaques et les opérations sensibles menées hors cadrage budgétaire.



Le journal d’informer que l’enquête en cours s’étend à une véritable nébuleuse de comptes hors cadre budgétaire, ouverts sans la moindre autorisation légale.



Les 63 comptes sont répartis comme suite : la banque atlantique du Sénégal (BASN) abrite, à elle seule, six de ces comptes, ventilés entre plusieurs rubriques « opérations budgétaires », « appui Covid », « appui budgétaire post-Covid », « rachat créances Sofico », « appui budgétaire 2023 », et une mystérieuse sixième ligne, non spécifiée.



Selon la même source, à la Banque de Dakar ( BDK), un autre compte a été ouvert par l'Etat, sans que sa destination ne soit précisée. Huit (8) comptes sont domiciliés à BGFI Bank, ouverts par l'entité Epas/Etat du Sénégal. La Bicis en héberge un autre au nom de l'Etat. La Banque islamique du Sénégal n'est pas épargnée non plus, avec quatre comptes ouverts pour des rubriques aux intitulés aussi précis qu'évocateurs : "relance de l'économie", "Crhe Ageroute", " Ansa Realty", "reprofilage".



L'enquête s'enfonce dans un véritable maquis bancaire, estime le journal. Qui poursuit "Un compte à la Banque nationale pour le développement économique (BNDE), cinq à la Bank of Afica (BOA), trois à Bridge Bank, un à la Banque régionale des marchés (BRM), un à la BSIC, trois à la CBÃO, quatre au Crédit du Sénégal (CDS), un à Coris Bank, sept. à Ecobank, un à FBNBank, un à La Banque Ou- tarde (LBO), sept à NSIA, un à Orabank, six à la Société Générale Sénégal (SGS), et un à United Bank for Africa (UBA).



Les directeurs généraux, responsables financiers et autres cadres supérieurs des banques concernées seront appelés devant les enquêteurs pour livrer leur part de vérité sur ces lignes d'ombre révélées par le rapport d'audit de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques entre 2019 et le 31 mars 2024.