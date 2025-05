Injures contre Macky Sall : Azoura Fall visé par trois plaintes

L’influenceur et militant de Pastef, Azoura Fall, se retrouve au cœur d’une triple procédure judiciaire. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, il a proféré des insultes à l’encontre de l’ancien président de la République, Macky Sall.



Outre l’autosaisine du procureur de la République, évoquée dans la presse, la famille de l’ancien chef de l’État a engagé des poursuites. Le neveu de Macky Sall, Samba Ndiaye, fils aîné de sa sœur et agent à l’APROSI, a déposé deux plaintes : l’une auprès du procureur près le tribunal de grande instance de Dakar, l’autre auprès de la Cybersécurité. Un troisième front judiciaire pourrait bientôt s’ouvrir, renseigne L'Observateur.



Me Oumar Youm, mandaté par l’Alliance pour la République (APR), devrait également porter plainte contre Azoura Fall, qui serait toujours recherché par la police.