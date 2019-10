La COSYDEP plaide pour une éducation inclusive et accessible à tous

La présidente du Conseil d’administration de la Coalition des Organisations de la Société civile (COSYDEP), Hélène Rama Niang Diagne a plaidé lundi à Dakar pour une éducation inclusive et accessible à tous, lors d'un atelier sur l’état des lieux de la mise en œuvre de la cible 4.5 de l’Objectif de développement durable (ODD).



« Aujourd’hui l’aspiration première ou l’ambition c’est de faire en sorte que ça soit accessible à le tout le monde. Ce n’est pas pour rien qu’on parle d’éducation inclusive, donc toutes les personnes qui souffrent d’un handicap devraient être prise en compte. On parle de l’égalité genre, les filles et les femmes devraient être alphabétisées davantage. Il y a aussi la question de la formation professionnelle, que ça soit ouvert pour tout le monde. Car cette question d’équité est fondamentale pour Cosydep, qui apporte la plaidoirie au niveau des politiques dans une meilleure prise en compte », plaide-t-elle.



Toutefois, des difficultés sont liées à l’atteinte de ses objectifs inébriants à l’éducation. « Parce que les intrants fondamentaux de l’éducation, les enseignements apprentissage au niveau des enseignements, des infrastructures, des équipements, il y a toujours des abris provisoires, des frustrations au niveau des enseignants également par rapport au curriculum », indique madame Diagne.



Les recommandations issues de ces deux jours seront capitalisées, mais nous ne nous arrêtons pas là, nous en ferons des supports et des outils de plaidoiries auprès des décideurs, des élus, également au niveau de la presse. Cette initiative rentre dans le cadre du projet « Partenariat Mondial pour l’Education : Contribuer à l’éducation pour la transformation sociale au niveau régional et global.