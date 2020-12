La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) entend poursuivre sa mutation

Cheikh Ahmed Tidiane Ba, le DG de la CDC, s’est félicité des résultats des deux filiales et a annoncé la poursuite du processus de création de nouvelles filiales métiers pour accompagner le développement du secteur privé. De ses propos, il ressort que la CDC compte, pour la réalisation de ses missions déclinées par la loi 17-32, se concentrer sur les aspects stratégiques et de confier l’opérationnel à ses filiales.



Cheikh Tidiane Bâ a rappelé l’intervention de la CDC avec ses filiales métiers CGIS et CACO dans la réalisation du projet de reconstruction des immeubles des Hlm maristes porté par le ministère de l’Urbanisme. Il a annoncé aussi la mise en œuvre en 2021 par la CDC, avec l’appui de ses filiales CGIS et CACO, du vaste programme de reconstruction des marchés suite à l’instruction reçue du Chef de l’Etat récemment en Conseil des ministres. Il y a lieu de noter que la CDC est en train de se muter pour devenir un groupe à l’image de ses sœurs marocaine ou française avec à son actif déjà quatre filiales (CGIS, CDMP, CACO et Air Sénégal).



La CDMP pour accompagner efficacement PMe et PMI à accéder aux financements.

Cheikh Mbacké Dieng, Directeur Général de la Caisse des Marchés Publics, a expliqué que sa société est née du besoin d’améliorer la part de la commande publique octroyée aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Petites et Moyennes Industries (PMI), de faciliter un meilleur accès aux financements et renforcer la place du Sénégal dans les indices du Doing Business comme en 2017. « La mise en place de la Caisse des Dépôts et Consignations permet d’apporter aux PME des produits alternatifs de financements adaptés à toutes les étapes de soumission et d’exécution des commandes publiques et d’accompagner les petites entreprises pour un paiement diligent après exécution de leurs marchés ou par la mise à disposition de financements leur permettant de rester rentables. La Caisse des Marchés Publics devra se démarquer de l’offre existante et représenter une réelle alternative pour les PME qui n’ont pas accès au système financier classique en proposant des conditions plus favorables », lit-on dans le document de présentation de la filiale de la CDC. Selon M. Dieng, le démarrage effectif des activités de la CDMP-SA « permettra de répondre aux nombreuses attentes exprimées par les entreprises sénégalaises pour une participation efficace et efficiente dans les marchés publics ».



En effet, la CDMP s’inscrit dans la volonté d’accompagner efficacement les PME/PMI nationales en leur facilitant l’accès à des instruments financiers comme le rachat de créances, les crédits de trésorerie, etc… a expliqué son Directeur Général. En mettant en place pour les PME/PMI les conditions d’une meilleure participation aux marchés publics, et leur meilleure exécution, la CDPM crée ainsi autant de facteurs de l’efficacité des dépenses publiques et de l’environnement des affaires.



Le Témoin