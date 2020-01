La Chambre des Représentants vote la limitation de l'action militaire de Trump contre l'Iran sans l'approbation du Congrès

La Chambre des représentants a voté jeudi pour approuver une résolution visant à restreindre la capacité du président à utiliser une action militaire contre l'Iran sans l'approbation du Congrès, au milieu de tensions latentes entre les États-Unis et le pays.



Le vote a été 224-194. Les représentants républicains Matt Gaetz de Floride, Thomas Massie du Kentucky et Francis Rooney de Floride ont franchi les lignes du parti pour voter en faveur tandis que les représentants démocrates Max Rose de New York, Ben McAdams de l'Utah, Anthony Brindisi de New York, Joe Cunningham de Caroline du Sud , Elaine Luria de Virginie, Josh Gottheimer du New Jersey, Kendra Horn d'Oklahoma et Stephanie Murphy de Floride ont voté contre la résolution.



Maintenant que la résolution a été adoptée par la Chambre, elle sera ensuite renvoyée au Sénat.



