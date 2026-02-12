Réseau social
Ramadan 2026 : La CONACOC annonce l’observation du croissant lunaire le 18 février
La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) procédera, mercredi 18 février 2026, à l’observation du croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan (Koor), annonce l’organisation dans un communiqué.

La réunion est prévue dans les locaux de la Radiotélévision sénégalaise (RTS), renseigne la même source.
Moussa Ndongo

Jeudi 12 Février 2026 - 23:14


Nouveau commentaire :
