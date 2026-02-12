Violences universitaires : le G88 appelle à une enquête indépendante et à une réforme de la représentation étudiante

Dans une déclaration intitulée « Sortir de l’horrible », l'organisation G88, regroupant d'anciens dirigeants des mouvements élèves et étudiants des années 80 et 90, a vigoureusement réagi au décès d'Abdoulaye Bâ, étudiant en 2e année de médecine dentaire.



Le G88 déplore le nouveau « tableau macabre » peint à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Pour cette organisation de vétérans du militantisme, le savoir et la violence ne doivent plus s'entrelacer. Elle rend hommage à Abdoulaye Bâ, qui rejoint la liste des martyrs de l'école sénégalaise aux côtés de Balla Gaye, Mamadou Diop ou encore Idrissa Sagna.



L'organisation fustige l'intervention des forces de sécurité, estimant que l'expérience révèle que leur action va souvent au-delà du maintien de l'ordre sans régler les problèmes de fond. En conséquence, le G88 exige une enquête rigoureuse, transparente et indépendante pour établir la vérité. Elle demande que toute la chaîne de responsabilité soit déterminée concernant le décès d'Abdoulaye Bâ, tout en réclamant la libération des étudiants interpellés et la prise en charge effective des blessés.



S'appuyant sur son expérience historique — notamment la condamnation de l'État obtenue après la répression de janvier 1987 — le G88 appelle à une réflexion inclusive sur des mécanismes de règlement pacifique des crises. Tout en condamnant la violence d'où qu'elle vienne, le collectif insiste sur le fait que l'espace universitaire doit demeurer un lieu de savoir et de construction citoyenne.



Pour le G88, sortir de l'horrible nécessite de dépasser la dramatisation pour engager une concertation sincère entre tous les acteurs. L'organisation souligne que les représentants étudiants doivent être reconnus comme des interlocuteurs responsables avec lesquels des négociations franches doivent être conduites, au besoin avec l'appui de facilitateurs.



Le G88 se félicite de la décision de mettre en place une Fédération nationale des étudiants sénégalais. Cette initiative est perçue comme un pas important vers une réorganisation du mouvement étudiant, projetée depuis l'expérience historique de la Coordination des étudiants de Dakar (CED) en 1987/1988.



Cette nouvelle structure est vue comme un moyen de stabiliser durablement le dialogue universitaire et de structurer la représentation des étudiants. Le G88 réaffirme sa mobilisation pour la défense du système éducatif et reste vigilant pour garantir un avenir apaisé aux universités sénégalaises.