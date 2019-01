La Chine «se prépare à la guerre» et menace Taïwan

Xi Jinping met en garde contre « un désastre »

Depuis la prise de pouvoir de Xi Jinping en 2012, l’armée rouge ne cesse de se modernisergrâce à des investissements colossaux. Mais l’armée rouge chinoise montre les muscles dans son programme martial pour l’année à venir : intensifier l’entraînement et améliorer le comportement des troupes pour être prêt en cas de conflit. « Se préparer à la guerre est devenu fondamental, cela doit être notre principal axe de travail » peut-on lire dans le journal officiel de l’Armée populaire de libération.Tension liée à la volonté d’indépendance officielleAlors que les tensions ne cessent de croître avec le voisin taïwanais, ce programme sonne comme un avertissement aux velléités indépendantistes de l’île. Les relations entre Pékin et Taipei se sont détériorées depuis la prise de fonction en 2016 de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, favorable à une indépendance officielle de Taïwan. Ces derniers mois, la Chine a multiplié les patrouilles en mer et dans les airs autour de l’ancienne Formose.Il y a quelques jours, l’Armée populaire elle-même mettait en garde les autorités de Taïwan : l’île se retrouvera dans une impasse si elle tente de recourir à la force pour empêcher une réunification avec la Chine continentale, rappelle notre correspondante à Shanghai, Angélique Forget.Dans un discours prononcé ce 2 janvier à Pékin, le tout-puissant président Xi Jinping qui est aussi le commandant suprême des forces armées a lui aussi fait passer le message. « La Chine, jure-t-il, ne renoncera pas à recourir à la force pour combattre les forces indépendantistes à Taïwan. » L’indépendance de Taïwan mènerait au « désastre » selon le président chinois, a qui a prôné des efforts destinés à une « réunification » pacifique avec l’île, mais a prévenu que la Chine n’avait pas renoncé à l’usage de la force pour mettre Taïwan sous son contrôle.