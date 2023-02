La Corée du Nord dévoile une quantité record de missiles lors d’une grande parade militaire

Des missiles à combustibles solides, une dizaine de Hwasong 17 en mesure de frapper théoriquement tout le territoire américain. La Corée du Nord, extrêmement isolée depuis le début de la pandémie et handicapée par les sanctions économiques, a pourtant réussi à montrer que son arsenal nucléaire est plus puissant que jamais.



À l’occasion d’une parade militaire venant célébrer les 75 ans de l’armée populaire de Corée, Kim Jong-un, accompagné de sa femme et de sa fille, a dévoilé de nouvelles capacités impressionnantes.



À l’occasion d’une gigantesque parade militaire mercredi soir 8 février, le pays a révélé un arsenal militaire impressionnant. AP

Défier les États-Unis



D’abord des missiles à longue portée à combustible solide, plus rapide à utiliser et à transporter que ceux à combustible liquide. Une prouesse technologique pour le régime. Et puis surtout au moins entre dix et douze Hwasong 17, ce missile doté de plusieurs têtes nucléaires et d’une portée estimée à 15 000 km. Testé avec succès en novembre dernier, il est capable en théorie de frapper aussi bien Paris que New York.



Le nombre de missiles dévoilé est significatif, car certains spécialistes pointent du doigt qu’il correspondrait aux capacités de défense anti-missiles américaines sur sa côte ouest. Une façon de montrer que l’objectif de surpasser les capacités défensives des États-Unis n’est pas inatteignable pour Kim Jong-un.