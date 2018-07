La Cour suprême des Etats-Unis exige la tenue procès d’Assane Diouf

En détention préventive depuis novembre 2017 pour trouble à l’ordre public, injures par le biais d’un système informatique et outrage à un ministre du culte et diffamation Assane Diouf attend toujours son jugement. Une situation qui n’est pas du goût de l’opinion internationale.



Pas moins de neuf lettres ont été adressées à Dakar, a révélé le journal «Les Echos». D’abord, le 27 février dernier, c'est le secrétaire général d’Amnesty international qui dénonce l’injustice que subirait Assane Diouf. Le 9 mars, le commissaire des Nations-Unis pour les réfugiés saisit les autorités sénégalaises pour s’inquiéter de la situation. Ensuite, le 9 avril, le procureur général américain et directeur exécutif de Human Rights, Kenneth Roth, écrit au ministère de la Justice pour s’enquérir des lenteurs de l’affaire.