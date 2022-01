La Covid-19Sn entame 2022 en force: 282 nouveaux cas et 801 patients sous traitement

Le variant Omicron s’est bien installé au Sénégal. Le premier bulletin épidémiologique de cette année 2022 en est une illustration. Sur 1922 tests effectués hier vendredi, 282 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 14,67%.Il s’agit de 14 cas contacts, 2 cad importés enregistrés à l’AIBD et de 266 cas issus de la transmission communautaire ( dont 261dans la seule région de Dakar)Toutefois, le ministère de la Santé et de l’Action sociale rapporte 85 patients contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aussi aucun décès n’a été enregistré hier vendredi 31 décembre 2021.Quatre (4) cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.À ce jour, le Sénégal a enregistré 75 367 cas confirmés de Covid-19 depuis le 02 mars 2020 dont 72 645 guéris, 1890 décès et donc 801 patients sous traitementLe ministère de la Santé rapporte par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 en février dernier, 1 365 479 ont reçu au moins une dose de vaccin au Sénégal.