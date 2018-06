La Croatie corrige l'Argentine (3-0)

Ce ne plus un revers, c'est une déroute. L'Argentine a encaissé un troisième but dans les arrêts de jeu sur un contre très bien exploité par Ivan Rakitic.



L'Albiceleste perd par 3 buts à 0 et n'a plus son destin en main. Lionel Messi et ses coéquipiers sont presque éliminés de la Coupe du monde.



La Croatie se qualifie au second tour de la compétition après cette deuxième victoire sur l'Argentine.