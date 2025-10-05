La Diaspora et les Femmes au Cœur de l’Agenda 2050 : la Coopérative Productive Solidaire Mixte officiellement lancée à Dakar

La création de la CPS Mixte Diaspora, initiée par le Pôle Autonomisation des Femmes et de la Diaspora du CL2D, s'inscrit dans la continuité des efforts du consortium regroupant les « Pools Artisanat, Agricole, Autonomisation des Femmes et Capital Humain ». Elle respecte selon le président de CL2D Africa, la Loi d’Orientation n°2021-28 sur l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), garantissant un cadre légal essentiel pour sa crédibilité et son action.



L'Assemblée Générale Constitutive a rassemblé plusieurs acteurs, des membres du CL2D, des représentants de groupements féminins, des acteurs de la diaspora, ainsi que des représentants de ministères stratégiques (ESS, Femme, Agriculture, Commerce, Énergie, etc.), soulignant « l'importance de l'approbation et du soutien de l'État pour le succès de l'initiative ».



Gouvernance installée et feuille de route définie



Au terme des travaux, la CPS Mixte Diaspora a été officiellement établie. Les participants ont adopté les statuts et règlements intérieurs et ont procédé à l'élection du Bureau exécutif et à l’installation des organes de gouvernance. Une vision stratégique initiale a également été définie, ciblant les filières productives à fort potentiel local. Ce cadre structuré permettra de transformer les réflexions « « stratégiques du consortium en opérabilité concrète, offrant aux organisations locales un suivi matériel, technique et financier indispensable », a indiqué M. Sambou.



La Diaspora, levier du développement féminin



Cette journée portait sur le thème : « Autonomisation des femmes et diaspora : leviers pour un Sénégal inclusif et prospère à l’horizon 2050 ». Les échanges ont mis en lumière le rôle crucial de la CPS pour mobiliser les compétences et les ressources financières de la diaspora en faveur de projets portés par des femmes au Sénégal. La coopérative vise à accompagner ces organisations à maturité vers la commercialisation internationale via des partenariats de jumelage avec des ONG et fondations basées à l'étranger.



Selon le Mouhamed Sambou, Cette initiative s'aligne sur le succès de la première AG tenue à Thiès, en avril dernier qui avait donné naissance à « l'Union des Sociétés Coopératives Agricoles du Sénégal (USCAS), » axée sur la certification et l'accès au marché européen.



« Nous avons des femmes braves dans ce pays qui ont aujourd'hui une certaine maturité en termes de production et de transformation. Maintenant, il faudrait ouvrir les vannes, il faudrait créer les synergies et il faudra pénétrer ce marché qui aujourd’hui n’est pas fermé », a déclaré M. Sambou. Il a par ailleurs précisé que « pour y parvenir, il faudra de l’organisation, de la méthode et l'accompagnement de l'État ».





