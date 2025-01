La Direction de la Sécurité Publique retire les ASP de la voie publique

Suite à la diffusion d’une vidéo virale sur les réseaux sociaux, où l'on aperçoit un ASP remettre des documents à un conducteur en échange d’une somme d’argent. La direction de la Sécurité Publique (DSP) a pris une décision importante pour mettre fin à ces agissements.

Dans une note adressée aux Commissaires centraux, urbains et spéciaux, le Directeur de la Sécurité publique, Ndiara SENE, a ordonné la fin de l’implication des ASP dans les missions de régulation de la circulation, de contrôle des véhicules et toute autre activité sur la voie publique.



Cette mesure, qui est entrée en vigueur dès la signature, semble être l’une des premières réponses concrètes à cette affaire. Selon la note, elle vise à recentrer ces tâches sur des agents qualifiés et spécialisés, conformément aux exigences de professionnalisme dans le domaine de la sécurité publique.

Une stricte application de cette directive est exigée de toutes les unités concernées.