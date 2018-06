La FIFA rejette la plainte du Brésil

Seulement un jour après que le Brésil ne soit passé à l'action et écrive une lettre à la FIFA en lui demandant les audios de la VAR, la FIFA lui aurait répondu par la même voie, selon 'Marca'.



L'organisme international aurait confirmé à la 'Canarinha' qu'elle estimait l'arbitrage correct et que toutes les actions polémiques avaient été contrôlées par la VAR.



En plus de préciser aux Brésiliens que leurs plaintes n'auraient pas de suite, la FIFA aurait refusé d'envoyer les audios à la Fédération brésilienne invoquant leur caractère privé et le fait que cela irait à l'encontre des normes de la compétition.



Le Brésil a été la première sélection à se plaindre de la VAR, qui a déjà mené les arbitres à siffler trois penalties lors de ce Mondial.



Toujours selon le média espagnol, la FIFA aurait indiqué que le niveau d'arbitrage était remarquable et qu'avec la VAR aucune sélection ne pouvait se sentir lésée après les premiers matches.