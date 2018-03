La Fepes dément le ministère des Finances qui annonce avoir versé 3 milliards aux universités privées

Le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan a annoncé ce jeudi, le paiement d'une partie de la dette due aux établissements privés d'enseignement supérieur. 3 milliards 284 millions 400 mille Fcfa, sur les 5 milliards prévus dans le budget de 2018, pour être plus précis. Affirmation que la Fédération des établissements privés de l'enseignement supérieur (Fepes) a démentie, par la voix de son deuxième vice-président.



Selon Abassa Fall qui s'est exprimé sur la Rfm, les déclarations du ministère sont aussi surprenantes que fausses. "On a été surpris de façon extraordinaire d'entendre que le ministère a dit qu'il a payé 3 milliards et quelque. Cette information n'est pas juste, nous sommes au regret de le dire et nous tenons à apporter un démenti formel", a-t-il fait savoir à nos confrères.



Monsieur Fall a également tenu à appeler les partenaires, les enseignants et autres collaborateurs, qui ont entendu la nouvelle du paiement de ne point y croire. Parce que "jusqu'au moment où je vous parle, pas un seul franc n'est tombé dans les mains des établissements privés".



Abass Fall veut même croire que les autorités jouent sur la nuance qui existe entre engager et verser un montant. "Ils ont peut-être engagé ces montants, mais ils ne les ont pas encore versés dans les comptes. Et je tiens à être formel pour rassurer nos partenaires, les enseignants et les autres chefs d'établissements que pas un seul sou n'est tombé dans nos comptes", a-t-il insisté.



Pour ce qui s'agit du montant de la dette, le 2e vice-président de la Fepes ne varie pas. Selon lui, les 16 milliards de dette ne souffrent d'aucun doute, précisant que c'est la dette mure acheminée au niveau de la Dage qui est de 9 milliards. Mais qu'il y a d'autres factures qui ne sont pas encore pris en compte.