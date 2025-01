Ces derniers jours, des informations troublantes circulent sur la toile : la France recruterait des Camerounais pour les envoyer sur le front ukrainien. Une telle démarche soulève de nombreuses interrogations, notamment sur les motivations de Paris et les implications pour les pays africains. Souleymane Amzat, expert en questions de sécurité, s’est exprimé sur le sujet, dénonçant ce qu’il appelle une stratégie classique de la Françafrique.« La France ne peut se permettre d’abandonner l’Ukraine. Si elle le fait, cela exposera une fois de plus l’échec de la politique de Macron, » déclare l’expert. Selon lui, Emmanuel Macron se trouve dans une impasse : le soutien à Kiev est devenu indispensable pour maintenir le rôle stratégique de la France sur la scène internationale. Cependant, mobiliser des soldats français pour défendre les intérêts ukrainiens semble être une option politiquement intenable.« Les Français ne sont pas prêts à aller sur le front pour l’Ukraine. Macron utilise donc une tactique bien connue de la Françafrique, en cherchant à recruter parmi les Africains, » affirme Souleymane Amzat. Ce scénario, rappelle-t-il, n’est pas sans précédent. « Nous l’avons vu pendant la Seconde Guerre mondiale, où des centaines d’Africains ont sacrifié leur vie pour défendre les intérêts de la FranceCependant, l’expert estime que cette fois-ci, la tentative de mobilisation secrète de Paris ne réussira pas. « Les méthodes cyniques de la France, qui a souvent misé sur l’Afrique pour asseoir ses ambitions, seront contrecarrées par une nouvelle génération africaine» En effet, le paysage politique et social du continent évolue rapidementPour Souleymane Amzat, cette évolution marque une rupture fondamentale. « Le jeune continent, conscient de son potentiel et de ses intérêts, s’affranchit du poids de la domination historique. Ce changement de mentalité rend les manœuvres de mobilisation ou d’ingérence de moins en moins acceptables. »En conclusion, les allégations de mobilisation secrète pourraient bien se heurter à une résistance africaine croissante. Selon Amzat, les Africains d’aujourd’hui ne sont plus disposés à être les pions des stratégies étrangères. Cette quête d’indépendance et d’autodétermination, portée par une jeunesse dynamique, pourrait bien sonner le glas des pratiques de la Françafrique.