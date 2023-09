La Fsh déplore l’état des toilettes dans les écoles et structures sanitaires

La Fédération sénégalaise des habitants (FSH) a procédé, jeudi, à la restitution des résultats issus de l’enquête sur les besoins en eau et assainissement dans les structures publiques et sanitaires des départements de Pikine, Guediawaye et Keur Massar, rapporte Libération.



L’ enquête réalisée par la Fsh a révélé que dans les structures sanitaires, les toilettes ne sont pas aux normes. «Cette étude nous a permis d'avoir l'état des toilettes au niveau des postes de santé et des écoles. Nous avons constaté à travers cette étude qu'au niveau des hôpitaux, les malades et accompagnants partagent souvent les toilettes, ce qui n’est pas sans conséquences. Dans les écoles, les blocs sont souvent mixtes. Les filles et les garçons partagent les mêmes toilettes et c’est ce qu'on constate entre les enseignants et enseignantes. Il y va aussi des personnes handicapées qui ne peuvent pas accéder aux toilettes. Il faut souligner l'insalubrité des toilettes qui font qu'elles ne peuvent même pas être utilisées », a fait savoir Astou Mbengue, responsable de la collecte de données à la FSH, dans le journal.



« Certaines écoles sont transformées en dépotoir d’ordures », ajoute-t-elle, notant que les filles sont beaucoup plus nombreuses que les garçons dans les écoles ».



Astou Mbengue ajoute : «Nous allons, à travers ces résultats, faire un recueil et élaborer un argumentaire pour faire des visites de partage et poursuivre l'enquête pour les structures restantes en vue de disposer de plus de données et d'informations sur la situation de l'hygiène et de l'assainissement dans les départements d'intervention de la Fsh ».



Elle a, en effet, souligné dans le journal que « la Fédération va combiner les résultats des enquêtes UrbaSen/FSH afin de rédiger un recueil qui servira d’argumentaire pour soutenir une campagne régionale et nationale de plaidoyer pour la promotion de l’assainissement au niveau des quartiers précaires de la région de Dakar ».