La Bulgarie remporte la 70e édition de l'Eurovision de la chanson sous les ovations

DARA, 27 ans, l'a emporté avec 516 points devant le candidat d'Israël Noam Bettan, 343 points, lors d'une 70e édition marquée par un appel au boycott en raison de la présence d'Israël. La Bulgare Dara, avec « Bangaranga », un hymne à la fête et à l'émancipation, dont le titre en patois jamaïcain signifie rébellion, a fait danser toute la salle.



« Nous voulions offrir au public quelque chose de nouveau et de frais, quelque chose d'inattendu, capable de donner une nouvelle image de l'Eurovision », a-t-elle déclaré en conférence de presse. « Une fois que nous pouvons laisser tomber ce masque de la quête de perfection, c'est là que nous pouvons être fidèles à qui nous sommes vraiment », a-t-elle ajouté.



Son pays des Balkans de 6,5 millions d'habitants, qui n'avait pas participé à l'Eurovision ces trois dernières années pour des raisons financières, accueillera toute l'Europe grâce à elle l'année prochaine.



La Finlande favorite

Les 25 artistes qualifiés pour la finale de l'Eurovision ont offert samedi soir 16 mai à Vienne un spectacle de plus de deux heures dans un déluge pyrotechnique festif. Le show a démarré sur une note de Mozart à 21H00 (19H00 TU) pour cette 70ᵉ édition du plus grand télécrochet du monde, marquée par le boycott de cinq pays contre la présence d'Israël.



Archi-favori, le duo composé de la violoniste à la renommée internationale Linda Lampenius et du chanteur Pete Parkkonen, qui représente la Finlande, a embrasé l'immense scène circulaire de la Stadthalle de Vienne devant plus de 11 000 spectateurs. La violoniste finnoise de 56 ans a tenu la dragée haute à son partenaire de 36 ans, Pete Parkkonen sur le titre « Liekinheitin » (« lance-flammes »).



Linda Lampenius et Pete Parkkonen, de Finlande, interprètent la chanson « Liekinheitin » lors de la répétition générale de la grande finale du 70e Concours Eurovision de la chanson à Vienne, en Autriche, le vendredi 15 mai 2026.

Linda Lampenius et Pete Parkkonen, de Finlande, interprètent la chanson « Liekinheitin » lors de la répétition générale de la grande finale du 70e Concours Eurovision de la chanson à Vienne, en Autriche, le vendredi 15 mai 2026. AP Photo/Martin Meissner - Martin Meissner

La star australienne aux neuf millions d'albums vendus, Delta Goodrem, 41 ans, s'était hissée au deuxième rang des favoris selon les bookmakers, avec « Eclipse », une ballade sur la magie de l'amour qui exalte sa voix puissante. La presse comme le public avaient placé l'Australienne en première position de leurs votes après la répétition générale de vendredi soir.



Même si 16 chansons ont été interprétées en anglais, des paroles dans 25 langues et dialectes ont été chantées.

Le candidat israélien, favori des votes du public jusqu'au dernier moment

Pourtant jusqu'à la dernière minute, le candidat israélien Noam Bettan a pu espérer gagner grâce au vote du public et la tension a atteint son paroxysme dans la salle de la Stadthalle de Vienne en voyant le schéma qui avait fait polémique l'année dernière se reproduire à l'identique.



L'Eurovision a limité cette année le vote du public alors qu'il avait été reproché à Israël en 2025, où le pays était également arrivé deuxième, de l'avoir influencé en sa faveur en faisant campagne de manière disproportionnée.



Cinq pays, l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et l'Islande, en raison de la présence d'Israël, pays auquel ils reprochent la manière dont il a mené la guerre dans la bande de Gaza.



Au moment où une grande partie de l'Europe était devant son écran pour assister au spectacle, la télévision espagnole RTVE a d'ailleurs passé un bandeau noir avec le message suivant : « L'Eurovision est un concours, mais pas les droits humains. Pas d'indifférence. Paix et justice pour la Palestine ».



Plusieurs centaines de personnes scandant « Free Palestine » ont aussi manifesté samedi à Vienne, avec une forte présence policière.