Orpaillage clandestin : l'armée démantèle un site à Moussala et saisit six groupes électrogènes

Les éléments du 4ème bataillon d'infanterie ont démantelé un site d'orpaillage clandestin à trois kilomètres au sud de Moussala, ce samedi 16 mai 2026.



Selon la Direction de l'information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA), six groupes électrogènes et plusieurs autres équipements ont été saisis.



Pour rappel, les éléments du point d'appui du GARSI 2 de Saïensoutou ont mené, jeudi 14 mai, une opération de surveillance le long de la Falémé, qui a permis la destruction de dix machines dragues utilisées dans le cadre d'activités d'exploitation minière illégale dans la zone.