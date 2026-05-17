Italie : huit piétons fauchés par un conducteur souffrant de troubles psychiatriques

A Modène, dans le nord de l’Italie, un automobiliste ayant des antécédents psychiatriques a blessé huit personnes, dont quatre gravement, en fauchant des piétons, samedi 16 mai. Le conducteur a été interpellé et la piste terroriste n'est pas encore établie.



Alors que les enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances du drame, la Première ministre Giorgia Meloni a annulé un déplacement à Chypre pour se rendre au chevet des victimes.