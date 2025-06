Dialogue interreligieux : La Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal rend une visite de courtoisie à Monseigneur André Gueye

Dans un geste empreint de fraternité et de respect interreligieux, la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (LIPS) a rendu le mardi 3 juin 2025, une visite de courtoisie à Son Éminence Monseigneur André Gueye, récemment nommé Archevêque de Dakar.



D’après un une note transmise à PressAfrik, cette rencontre, tenue dans un climat chaleureux, a illustré une fois de plus la vitalité du modèle sénégalais de coexistence pacifique entre confessions religieuses.



Prenant la parole au nom de la délégation, l’imam Ahmed Dame Ndiaye, président de la LIPS, a adressé ses félicitations les plus sincères à Monseigneur Gueye pour sa nomination, saluant un homme de dialogue et de paix.



En réponse, le nouvel archevêque a exprimé sa reconnaissance pour cette démarche fraternelle et a réaffirmé l’importance du dialogue interreligieux, véritable pilier de la stabilité sociale du pays. Il a également évoqué les nombreuses initiatives, tant nationales qu’internationales, entreprises conjointement avec des leaders musulmans pour promouvoir le vivre-ensemble sénégalais.

La rencontre s’est ensuite poursuivie par une discussion au cours de laquelle le vice-président du Conseil consultatif de la LIPS, le président Makhtar Kébé, a souligné l’importance d’anticiper à travers des mécanismes communs les crises potentielles.



Selon lui, les leaders religieux, en tant que figures d’autorité morale, ont la responsabilité de travailler ensemble à la prévention des conflits, en tenant compte des spécificités de chaque communauté.



Il a insisté sur la nécessité de multiplier les espaces de dialogue pour faire face aux agressions culturelles et préserver les valeurs partagées qui fondent la nation sénégalaise.



L’Imam Ismaila Ndiaye, Secrétaire Général de la LIPS, est ensuite revenu sur les cadres de coopération existants entre la LIPS et l’Église catholique. Il a notamment cité le Conseil interreligieux pour la paix dans lequel la LIPS est représentée, ainsi que l’organisation conjointe d’ateliers thématiques, comme celui sur l’avortement médicalisé en 2021, où la position de l’Église avait joué un rôle déterminant dans le débat public. D’autres initiatives communes ont également été évoquées, témoignant de la solidité des liens entre les communautés.



La rencontre s’est achevée par des mots d’espoir prononcés par Son Éminence Monseigneur Gueye, qui a formulé des prières pour la paix, l’unité et la prospérité du Sénégal, avant d'en solliciter de même de la part des Imams.



Ce moment de communion interreligieuse a illustré une fois encore que la cohésion nationale repose avant tout sur l’écoute, le respect mutuel et l’action concertée des guides spirituels du pays.