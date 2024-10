La Jeunesse de la Coalition Samm Sa Kaddu dénonce l'inaction du régime Diomaye-Sonko et appelle à des actions concrètes

La Jeunesse de la Coalition Samm Sa Kaddu critique la gestion du régime Diomaye-Sonko, qu'elle accuse de se comporter de « manière immature » et « déconnectée des réalités urgentes du Sénégal ». Les jeunes de Samm Sa Kaddu reprochent au gouvernement actuel de s'être focalisé sur des projets à long terme comme l'Agenda 2050, tout en ignorant les défis immédiats : coût de la vie élevé, chômage, insécurité, inflation, manque d'accès aux soins et migrations dangereuses des jeunes. D’ailleurs, la Jeunesse de la Coalition Samm Sa Kaddu appelle à une « action immédiate contre la pauvreté, considérée comme le « véritable ennemi », et invite les « jeunes à se préparer pour des actions concrètes ».





Voici in extenso l'intégralité du communiqué de la Jeunesse de la Coalition Samm Sa Kaddu.





Un Président de la République ne doit pas se comporter comme un adolescent de 11 ans qui a du pouvoir!



Depuis 2019, le Pastef nous parle de solutions, en 2021 le projet, en mars 2023, protégez le projet qui a entraîné la perte de plus de 80 de nos compatriotes, essentiellement des jeunes. En février 2024, on va rédiger le projet ; en octobre 2024, enfin, la montagne aura accouché d'une petite souris.



Dans un contexte où le coût de la vie est très élevé au Sénégal, les salaires sont misérables, l'insécurité règne dans les rues et dans les quartiers, l'inflation est galopante, le plateau médical est insuffisant et le manque d'emploi est criant, nous n'en parlons pas !



Par désespoir, les jeunes continuent de se jeter dans l'océan et meurent par centaines. Voilà autant de questions qui devraient attirer l'attention de ce nouveau régime! Malheureusement, Diomaye et Sonko demandent aux Sénégalais de patienter encore 25 ans !



Le gouvernement actuel semble concentré sur l'Agenda 2050, une dictée préparée de 20 pages, basée essentiellement sur la politique politicienne, complètement déconnectée des réalités urgentes de notre pays, dont le seul objectif est d'instaurer l'État Pastefien.



Conscients de la situation critique des jeunes, nous interpellons le régime de Diomaye-Sonko pour une prise en charge plus rigoureuse de leur avenir. La pauvreté doit être le seul ennemi de ce nouveau régime, mais pas les leaders de la Coalition Samm Sa Kaddu.



Nous invitons toute la jeunesse de la Coalition Samm Sa Kaddu à se tenir prête pour les actions concrètes que nous allons mener ensemble.



