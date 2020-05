La Juve place 11 joueurs sur la liste des transferts, le Barça fixe le prix des joueurs sur le départ

Une équipe entière» à vendre



En Italie, le mercato de la Vieille Dame fait les gros titres. Cette fois, à propos des joueurs dont la Juve aimerait se séparer. Et ces derniers sont nombreux si on en croit Tuttosport. En effet, 11 joueurs seraient placés sur le marché des transferts. Fabio Paratici, le directeur sportif du club turinois, veut vendre «une équipe entière», écrit le journal, pour remplir les caisses du club, ou pour réaliser des échanges. On retrouve du beau monde parmi les noms cités, notamment Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain, Adrien Rabiot ou encore Mattia De Sciglio.



Les joueurs du Barça ont un prix



Du côté de l'Espagne, les manœuvres du Barça concernant le prochain mercato continuent de faire parler. Le club catalan a fixé le prix de tous ces joueurs transférables, explique Mundo Deportivo. Le club voulant s'assurer de gagner de l'argent sur les transactions, notamment pour pouvoir boucler de grosses opérations comme celle de Lautaro Martinez. Le prix de Nelson Semedo est par exemple fixé à 50 M€ d'après le journal, pour Junior Firpo c'est 30 M€, et 25 M€ pour Jean-Clair Todibo. Autre information mercato, Newcastle, qui convoite Philippe Coutinho, est entré en contact directement avec le joueur. Le Brésilien pourrait donc être l'un des gros dossiers de l'été.



Gareth Bale doit se rattraper



Toujours en Espagne, le dossier Casemiro est bouclé selon Marca! Le Real Madrid souhaitait le prolonger, et c'est maintenant chose faite. La Casa Blanca et le milieu de terrain brésilien sont désormais liés jusqu'en 2023, affirme le quotidien. Une immense victoire pour le club madrilène qui considère son joueur comme une pièce indispensable dans l'effectif. Lui n'a probablement pas le même statut, et continue de faire parler dans la presse ibérique à cause de sa passion du golf, il s'agit bien sûr Gareth Bale. D'après As, qui en fait sa couverture, le Gallois va devoir se racheter, car il sort de sa pire saison au Real. Le journal précise d'ailleurs que Bale s'est défendu concernant sa passion pour le golf, mettant en avant le fait que les médecins étaient d'accord pour qu'il pratique ce sport.