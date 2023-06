La Juventus risque toujours une exclusion des Coupes d’Europe

La Juventus voit le ciel lui tomber dessus un peu plus violemment chaque jour. Sanctionnée d’un retrait de 10 points en Serie A pour l’affaire des plus-values gonflées il y a neuf jours, le club piémontais reste toujours sous la menace de nouvelles sanctions. S’il a écopéhier d’une amende de 718 000 euros pour des manœuvres salariales pendant le Covid, le club de la Vieille Dame pourrait désormais risquer une exclusion des Coupes d’Europe.



La Gazzetta dello Sport rapporte que la Juventus fait toujours l’objet d’une enquête pour violation du fair-play financier, et que sa présence européenne n’est pour l’heure pas assurée la saison prochaine.



La publication transalpine précise que l’UEFA devrait rendre son verdict mi-juin. En l’état actuel des choses, la Juventus pointe à la 7e position en Serie A et est donc virtuellement qualifiée pour la Ligue Europa Conférence.