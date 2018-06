La Korité ne peut être célébrée demain, selon les astronomes

Que personne ne vienne dire que la lune a été aperçue quelque part au Sénégal ou dans les environs ce soir. C’est en substance ce qu’a affirmé le président de l’Association pour la promotion de l’astronomie, Maram Kaïré, qui était l’invité de l’émission Rfm Matin. Et pour cause, explique l’ingénieur, la lune se couchant bien avant le soleil, il sera impossible de l’apercevoir dans le ciel.



«La lune va se coucher au moins dix (10) minutes avant le soleil. Donc logiquement, il sera impossible de l’apercevoir puisque, au moment où les gens commencent à scruter le ciel pour voir la lune, celle-ci aura déjà disparu», a-t-il indiqué. Ce qui implique que la prière de l’Aid al Fitr ne pourra pas être célébrée demain jeudi.



A l'en croire, la lune ne sera visible que demain jeudi, et ce à l’œil nu, car, soutient-il, elle sera présente dans le ciel 52 minutes après le coucher du soleil.