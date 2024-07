La LD tire un bilan presque négatif de la gestion du nouveau régime

Dans un communiqué datant du 27 juillet 2024, la Ligue Démocratique annonce s’être désormais solidement ancrée dans les forces de l’opposition. D’après le document, « ce nouveau statut place le Parti à un moment charnière qui exige une réorganisation stratégique, efficace ».



Sur cette lancée, «la LD entend renforcer sa mobilisation, approfondir sa réflexion, et préparer avec soin les défis futurs, afin d'assurer une opposition forte et significative, capable de jouer un rôle prépondérant dans la scène politique nationale. Dans ce sens, le Parti a décidé de mettre en place le Mouvement des enseignants de la LD. Il félicite et encourage le comité ad-hoc installé à cet effet », note le document.



Revenant sur les 100 premiers jours du tandem Diomaye -Sonko, la LD qui dit avoir évalué le nouveau gouvernement sur ses « premières orientations et la mise en œuvre de ses engagements », tire un bilan peut reluisant estimant que le régime en place n’a pas honoré ses engagements et dénonce des dérives inquiétantes venant des autorités en place. « La LD constate avec une vive préoccupation que le Gouvernement actuel semble s’éloigner des promesses faites durant la campagne électorale.



Les développements récents soulignent des dérives inquiétantes dans plusieurs domaines. Les nominations controversées, les difficultés à respecter les engagements économiques, les incohérences autour du sujet concernant la déclaration de patrimoine du président de la République, ainsi que les reniements sur des questions sociétales sensibles, témoignent d’une déviation notable des principes de méritocratie, de transparence et d’équité », lit-on sur le communiqué.



« Malgré l’annonce initiale d’une équipe restreinte, le Gouvernement s’est finalement constitué de trente- deux (32) ministres, un nombre bien au-delà des attentes initiales et des promesses faites aux citoyens. La Ligue Démocratique est profondément surprise par cette situation, d'autant plus que de nombreuses nominations se révèlent polémiques. Certaines désignations semblent reposer davantage sur des critères de clientélisme et de népotisme plutôt que sur des principes de compétence et de méritocratie », ajoute le document.



Pour ce qui concerne le coût de la vie, La LD parle d’illusion et d’ajustement inefficaces tout en déplorant une incapacité de la part de ces derniers à traduire leurs engagements en actions concrètes au bénéfice du peuple. « Les promesses de réduction des prix, tant vantées par les nouvelles autorités, ne sont que des illusions face aux ajustements limités et inefficaces constatés sur le terrain. Ce manque de résultats tangibles contraste de manière saisissante avec les mesures significatives et les efforts soutenus entrepris par l’administration précédente. Les annonces populistes des dirigeants actuels se heurtent à la réalité économique, exposant ainsi leur incapacité à traduire leurs engagements en actions concrètes et bénéfiques pour le peuple ».



Toujours dans sa posture d’opposant, La LD tient et soutient que la déclaration de patrimoine effectuée par le Président Bassirou Diomaye FAYE, durant la campagne électorale, est « entachée de sérieuses incohérences », suscitant des Interrogations légitimes quant à sa crédibilité et exhorte le président de la République à la rendre publique, conformément aux principes de transparence auxquels il doit se conformer de même que le Premier ministre Ousmane SONKO.



La Ligue Démocratique note le communiqué « appelle instamment le nouveau régime à clarifier sans délai ses positions sur plusieurs questions fondamentales, notamment le chômage des jeunes, les allégations de détournement de fonds, le Franc CFA, les bases de l'armée française au Sénégal, la présence ou non du président de la République dans le Conseil supérieur de la magistrature. Le silence persistant sur des sujets importants tels que le conflit en Casamance, la loi d’amnistie, et l’émigration clandestine, ne fait qu'accentuer les inquiétudes légitimes de nos concitoyens. Concernant la loi d'amnistie, la LD rappelle s’y être fermement opposée, et exige que toute la lumière soit faite sur les événements tragiques survenus entre 2021 et 2024, afin de rendre justice et de garantir la transparence ».

La LD invite le PM à respecter les institutions républicaines à fin de préserver l’intégrité des piliers de la République et nos belles traditions démocratiques. « La Ligue Démocratique exprime une vive consternation face aux récentes actions du Premier ministre, telles que l’utilisation d’un amphithéâtre de l’UCAD à des fins politiciennes, son refus de se présenter à l'Assemblée nationale pour la déclaration de politique générale, ainsi que son immixtion inacceptable dans le fonctionnement du pouvoir législatif. Elles révèlent son mépris profond pour les institutions républicaines.



Il est impératif que ces pratiques cessent immédiatement pour continuer à préserver l’intégrité des piliers de la République et nos belles traditions démocratiques. Au regard de l’évaluation des trois premiers mois de gouvernance, la Ligue Démocratique rappelle au président de la République Bassirou Diomaye FAYE que lui est seul dépositaire des suffrages du peuple souverain, et qu’il a été élu pour gouverner, en tant que véritable Chef de l’exécutif », note le communiqué.



Enfin, la LD déplore vivement les dernières arrestations arbitraires de citoyens, survenues à la suite de leurs interventions lors d'émissions politiques. Ces détentions, clairement motivées par des considérations politiques, constituent une atteinte flagrante à la liberté d'expression et aux droits fondamentaux des citoyens. La LD rappelle que dans une démocratie véritable, le débat public et la critique du pouvoir doivent être encouragés, non réprimés.