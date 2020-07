La Ligue sénégalaise de football professionnel envisage de reprendre le championnat avant novembre

Suspendue en raison de la covid-19, la Ligue professionnelle sénégalaise envisage de reprendre la saison avant novembre. Cela afin d'effectuer toutes les 13 journées de la phase retour au lieu de la formule play-offs et play-down retenue par le comité d’urgence de la Fédération sénégalaise de football, il y a quelques semaines.



Et pour ce faire, le Conseil d’administration de la Ligue sénégalaise de Football professionnel compte rencontrer demain (mercredi) en réunion le comité exécutif de la FSF, informe le quotidien sportif Stades.



Pour rappel, au mois de mai passé, le comité d’urgence de la Fédération Sénégalaise de Football avait fixé la reprise de la saison, arrêtée en mars à cause du coronavirus, au 2 novembre prochain. Les championnats Ligue 1 et Ligue 2 pourraient reprendre bien avant cette date.