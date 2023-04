La Nasa révèle le nom des quatre astronautes qui iront en orbite autour de la Lune en 2024

Christina Koch vivra sa deuxième mission, la première est entrée dans les livres des records avec le plus long séjour dans l'espace pour une femme : 328 jours d'affilée. Elle sera la première femme à se rendre vers la Lune. Victor Glover sera lui le premier Afro-Américain et vivra lui aussi sa deuxième mission.

« Nous devons continuer à être une source d'inspiration pour la coopération et la paix. Pas seulement entre les nations, mais aussi à l'intérieur de notre nation », a déclaré Victor Glover bien conscient du symbole que cela représente d'être le premier Afro-Américain à s'approcher de notre satellite. Objectif Mars L'agence spatiale américaine entend ainsi signer à terme le retour des humains sur l'astre et l'établissement d'une présence lunaire durable, par la construction d'une base sur la surface de la Lune et d'une station spatiale en orbite autour d'elle. Apprendre à vivre sur la Lune doit permettre de tester toutes les technologies nécessaires à un voyage encore plus complexe : l'envoi d'un équipage vers Mars à l'horizon 2040.



Le lancement d'Artemis 2 est pour l'instant prévu en novembre 2024. La mission doit durer une dizaine de jours. Les quatre astronautes voyageront avec la fusée SLS de la Nasa, la plus puissante du monde à l'heure actuelle, propulsé par 1 000 tonnes de carburant explosif. La fusée SLS n'a pour l'instant volé qu'une seule fois, lors de la mission Artemis 1. Elle avait alors propulsé la capsule Orion, vide, jusqu'à la Lune, lors d'une mission test d'un peu plus de 25 jours. La capsule était revenue sur Terre avec succès en décembre. L'équipage prendra place au sommet de cette fusée, dans la capsule Orion, qui se détachera une fois dans l'espace et l'emmènera autour de la Lune. Lors du retour, il amerrira dans l'océan.

Tous les astronautes « actifs » (ils sont actuellement 41) étaient officiellement éligibles pour faire partie d'Artemis 2. Les astronautes non choisis peuvent se consoler en espérant être sélectionnés pour Artemis 3, qui sera la première mission à atterrir sur la Lune. Cette mission est officiellement prévue pour fin 2025, même si le calendrier est à ce stade très incertain.