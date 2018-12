La République en veilleuse : Niasse ferme les portes l'Hémicycle et ordonne à tous les députés de se rendre à l'investiture de Macky

La République est à l'arrêt ce samedi. Ministres et députés (de la majorité) ont tous gelé les activités pour lesquelles ils ont été nommés/élus, pour se rendre au complexe Dakar Arena de Diamniadio, assister à l'investiture du candidat de la coalition au pouvoir Macky Sall.

Le ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, qui était programmé pour passer en plénière ce samedi matin, pour le vote du budget de son ministère s'est vu octroyer une "permission" par le président de l'Assemblée nationale afin de pouvoir assister à l'événement de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby).



Selon Toussaint Manga, député du groupe parlementaire "Liberté et Démocratie", Moustapha Niasse a décidé de manière unilatérale de fermer les portes de l'Hémicycle pour assouvir les désirs du président de l'Alliance pour la République (Apr). "Suite à la demande du Président Macky Sall, qui exige que tous les ministres et députés soient présents à son investiture, le président Moustapha Niasse a pris sur lui-même, la décision unilatérale d'arrêter tous les travaux prévus pour ce matin (samedi 1er décembre 2018) à l'Assemblée nationale et ordonné à ce que tous les députés se rendent à l'investiture", a dénoncé l'ancien patron des jeunesses libérales.