La SADC favorable au recomptage des voix en RDC

La Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) propose un recomptage des voix en RDC pour calmer les tensions issues de la présidentielle.



L'organisation régionale à laquelle appartient également la RDC, a appelé dimanche les autorités congolaises à instituer un gouvernement d'union après la présidentielle contestée.



La SADC s'est également dite favorable à un recomptage des voix dans un contexte encore marqué par la contestation des résultats par une partie de l'opposition.



Dimanche, le président zambien Edgar Lungu, président en exercice de la SADC, a appelé les dirigeants congolais à "considérer un accord politique négocié en vue d'un gouvernement inclusif".



Un tel accord permettrait de remédier aux "vives objections opposées aux résultats provisoires de la présidentielle", a estimé M. Lundu dans un communiqué.



"La SADC a pris note des sérieux doutes sur les résultats provisoires", émis par l'Eglise catholique ou le camp de M. Fayulu, et "estime qu'un recomptage permettrait de rassurer à la fois les vainqueurs et les perdants".



"Il est impératif qu'à ce moment crucial les dirigeants politiques de RDC s'engagent à ne pas accroître un peu plus les tensions", conclut le texte de l'organisation sous-régionale.



A la surprise de nombreux observateurs, la Commission électorale congolaise (CENI) a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi la victoire historique de l'opposant Félix Tshisekedi, devant Martin Fayulu et le candidat soutenu par le président sortant Joseph Kabila, Emmanuel Shadary.



Si la majorité présidentielle - après avoir revendiqué la victoire - n'a pas fait de vague sur ce résultat, l'opposant Martin Fayulu a immédiatement dénoncé des fraudes et déposé un recours devant la Cour constitutionnelle.



Parallèlement, la CENI a annoncé que la majorité favorable à M. Kabila avait été reconduite à l'Assemblée nationale ; ce qui signifie que la nouvelle configuration du pouvoir en RDC se fera toujours avec le camp Kabila.