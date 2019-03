La SDE apporte des éclaircissements sur l’endommagement du tuyau de Lac de Guiers

La distribution d’eau potable a été quasiment interrompue ces dernières vingt-quatre (24 ) heures dans certaines localités de Louga, Thiès, Dakar et sa banlieue.



Dans un communiqué parvenu à la rédaction , la SDE note que la fuite d’eau provoquée lundi, est une fausse manœuvre d’un engin de l’entreprise chinoise CCECC qui travaille sur la pose de la conduite ALG3 de KMS3.



Heureusement, il y'a eu plus de peur que de mal. Puisque l’incident technique a été vite réparé hier-mardi, en fin de soirée. La Sénégalaise des eaux du Sénégal (SDE) annonçait même une mise en service imminente de la principale conduite d’eau approvisionnant Dakar et plusieurs autres communes de notre pays. La situation devrait en principe revenir à la normale ce mercredi. D’ailleurs au vu de la gravité de l’incident, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mansour Faye, s’est rendu mardi sur les lieux.



Conscient, des dommages causés aux consommateurs, La Sénégalaise Des Eaux remercie les populations des quartiers concernés pour leur patience et leur compréhension.