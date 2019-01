La SDE dans la logique de dégager définitivement Suez du contrat d'affermage de l'eau

Après avoir saisi d'un recours contentieux l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) pour contester l'attribution provisoire du contrat d'affermage de l'hydraulique urbaine à la multinationale française Suez, la Sénégalaise des Eaux (SDE) espère conserver le marché de manière définitive.

"La Sde fait confiance au droit. Nous sommes sûrs de notre offre et nous pensons que nous allons gagner cet appel d'offres, car nous avons présenté la meilleure offre. Nous espérons pouvoir continuer à servir l'eau aux Sénégalais. Pour ce qui est du reste, nous ne pouvons pas donner beaucoup plus de détails sur cette question parce que nous sommes sous le sceau de la confidentialité", a déclaré Abdou Baal, le Directeur général de ladite société dans les colonnes de Walf Quotidien. Avant d'ajouter avec assurance: "nous sommes confiants et sereins. Et nous espérons que le droit sera dit dans cette affaire".



Le contrat qui liait l'Etat du Sénégal et la Sénégalaise des Eaux est arrivé à terme depuis le 31 décembre 2018. Mais la filiale d'Eranove bénéficie d'une rallonge de six mois. Elle va assurer le service jusqu'au 30 juin prochain, suivant les termes d'un avenant signé par l'État à la fin du mois de décembre 2018.