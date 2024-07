La SEN APR exige la libération immédiate et sans conditions de Ahmet Suzanne Camara

Ahmet Suzanne Camara peut compter sur le soutien de ses camarades de parti pour faire face à la situation qu’il traverse actuellement. Après les enseignants de l’APR, c’est au tour du Secrétariat Exécutif National de l'Alliance pour la République de se convertir en défenseur de leur collègue.



À travers, un communiqué datant de ce vendredi 26 juillet, le SEN exprime sa vive consternation et son soutien agissant au camarade Amath Suzanne Camara, qui vient ainsi allonger la liste des « prisonniers politiques sous le règne du Président Bassirou Diomaye Faye après le camarade Bah Diakhate », tout en demandant sa libération immédiate et sans condition.



« Notre camarade et responsable enseignant Amath Suzanne Camara a été déféré au parquet ce vendredi matin pour offense au chef de l'Etat, acte de nature à jeter le discrédit sur une institution de la République et à inciter les citoyens à enfreindre les lois », indique le Secrétariat exécutif de l’APR.



Ajoutant que « les Sénégalais sont de plus en plus préoccupés par les actes posés au quotidien par le nouveau pouvoir en place, marqués par une haine féroce et injustifiée à l'endroit de Macky. Les nouvelles autorités doivent se rappeler leurs propos et actes d'hier », indique le communiqué.



Selon les Apéristes, « le Pastef a toujours bafoué les institutions de la République, incité à la haine, à l'insurrection, menace les hauts fonctionnaires avec les photos des membres de leurs familles, leurs adresses. Le président du Pastef, actuel Premier ministre du Gouvernement avait affirmé, comme étant sa profondeur conviction, que fusiller les anciens Présidents du Sénégal n'aurait pas été considéré par Dieu comme un péché. Aujourd'hui, ils veulent donner aux Sénégalais des leçons de vertu, de respect des institutions !!! Le ridicule ne tue point dans notre pays », lit-on sur le document.



« Le SEN appelle tous les camarades à rester et à assumer avec dignité, loyauté notre posture d'une opposition intelligente et déterminée pour faire face aux fossoyeurs de la démocratie qui veulent réduire les citoyens au silence ».



À cet égard, le SEN appelle ses membres et militants à la mobilisation pour la défense des intérêts du Sénégal. « Le SEN engage tous les militants à poursuivre la dynamique de remobilisation des bases et de ne pas se laisser perturber par certaines démissions qui n'impactent nullement la base du parti et encore moins les militants qui sont plus que jamais engagés au sein de l'APR dans une opposition constructive et debout pour la préservation de nos acquis démocratiques et la défense des intérêts des Sénégalais », lance le SEN.



Se prononçant sur la démarche du collectif des victimes du régime de Macky Sall, elle souligne que « le secrétariat exécutif national de l'APR n'a aucune inquiétude quant aux menaces qui pèseraient sur le président de l'APR, venant de ce soi-disant collectif des victimes de Macky qui manque de respect aux Sénégalais, en diffusant à l'étranger une image si négative et tronquée de leur pays ».



Ce qui selon elle, affirme à la face du Monde que le régime du Président Macky SALL a été fatal pour la population sénégalaise et de la diaspora, et que la répression durant son règne a coûté la vie à plus de 80 personnes, et forcé des milliers de jeunes disparus en Méditerranée suite aux menaces et aux persécutions, relève juste du délire mental de leurs auteurs en mal de notoriété politique. Tout ce qui est excessif est par nature insignifiante ».



Le SEN de l'APR demande ainsi à ses militants de demeurer « confiants, combatifs et définitivement Républicains en vue des futurs et exaltants combats que nous avons à mener ».