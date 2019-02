La Senelec annonce des coupures d’électricité pendant 4 jours à Dakar

Les habitants de Dakar et environs sont avertis. Ils seront privés d’électricité pendant 4 jours, selon un communiqué de la Senelec



« Pour des travaux d’entretien, de renforcement et d’amélioration de la qualité de service, la Senelec informe que la fourniture d’électricité sera interrompue le lundi 18 février, de 8 à 15 h. Pour les secteurs Rufisque, Yenn et environs, l’électricité sera interrompue à partir du mardi 19 février, de 8 à 15 h. S’agissant des secteurs Parcelles-Assainies, Nord-Foire, Cambérène, Keur Damel et environs, le courant sera coupé le jeudi 21 février, de 8 à 15 h. Le jus, communique la Senelec, sera remis dès achèvement des travaux prévu le vendredi 22 février, vers 15 h », peut-on lire dans le document.



