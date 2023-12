La Senelec annonce des perturbations dans le centre-ville de Dakar pour 72 heures

La Senelec, dans un communiqué, informe les consommateurs des perturbations en vue pour 72 heures, dans la zone de Centre-ville et du Port de Dakar.



« Senelec informe sa clientèle qu’en raison de travaux programmés le 15, 16 et 17 décembre 2023 pour la remise en conformité de son réseau dans le périmètre de Bel Air, l’alimentation électrique sera perturbée dans la zone de Centre-Ville et du Port de Dakar », lit-on sur le document.



Selon la Senelec, ces travaux sont destinés à améliorer la qualité de service et « sont prévus entre 7 h et 18 h. La Senelec présente ses excuses à sa clientèle pour les désagréments indépendants de sa volonté », indique le communiqué.