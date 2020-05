La Senelec et la société turque d’énergie Karpowership vont offrir un électroencéphalogramme à l’hôpital Albert Royer

Pape Demba Biteye, Directeur général de la Senelec a annoncé, ce vendredi l’installation d’un appareil dénommé électroencéphalogramme à l’hôpital Albert Royer. Il l’a fait savoir lors de la cérémonie de remise de dons organisée par la compagnie turque d’énergie Karpowership, au Centre hospitalier national d’enfants Albert Royer (Centre hospitalier universitaire de Fann). Une occasion pour la directrice d'hôpital, Dr. Issa Tall Diop de rappeler que la cité du personnel d’Albert Royer qui est à Kounoune, vient de recevoir la semaine passée un appui de 35 millions de fonds de l’électricité de la part de la senelec.



Avant de soumettre ses doléances. « Nous avons besoin de l’appareil électroencéphalogramme, nous avons également besoin de poteau électrique pour l’éclairage public. Car l’espace qui mène au service d’accueil d’urgence est sombre par manque d’éclairage », sollicite Dr. Issa Tall Diop.



Le Directeur général de la Senelec d’affirmer: « Nous devons nous rappeler que le président de la République a considéré que dans l’acte 2 du Plan Sénégal émergent, c’est le capital humain qui doit normalement commencer par les enfants. Parce que c’est cette génération que j’appelle la génération du pétrole et du gaz, qui demain devra gérer nos ressources. Et il est de notre obligation, de notre devoir d’en prendre soin, de les mettre dans les meilleurs conditions, pour que demain ces ressources qui vont déterminer l’avenir du Sénégal puissent être gérées à bon échéant ».



Selon lui, c’est tout naturellement qu’une entreprise comme la Senelec doit se mettre aux côtés des couches vulnérables à double titre parce que ce sont des enfants, mais également vulnérables à cause de cette pandémie.



« Vous nous l’avez rappelé nous avons fait des gestes au niveau d'Albert Royer aussi bien en interne que pour le personnel. Nous allons continuer à vous accompagner. Parce que nous sommes une entreprise sociale, nationale. Senelec appartient au Sénégal. Voilà une entreprise qui est détenue par l’Etat du Sénégal qui a su sortir le pays d’une situation de crise vers une situation qui aujourd’hui nous tend vers l’accès universel à l’électricité, vers un Sénégal de tous un Sénégal pour tous », dit-il.



M. Biteye de rassurer la directrice d'hôpital : « C’est tout naturellement Madame la Directrice que nous avons accepté. Nous en avons discuté avec le partenaire. L’électroencéphalogramme de l’hôpital Albert Royer sera installé s’il plaît au bon Dieu. Nous allons également prendre en charge dans les meilleurs délais, l’électrification du couloir qui mène jusqu'à l’accueil d’urgence. Pour dire que nous sommes avec vous, nous restons avec vous ».