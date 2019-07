La Somalie célèbre son indépendance dans l'espérance malgré les shebabs

Tout le monde se rappelle l’époque où Mogadiscio était transformée en far west sanglant. Au quotidien, les habitants subissaient attentats et fusillades. Mais depuis que les shebabs ont été chassés de la ville en 2011, la situation s’est améliorée. Badia Mursal regarde désormais l’avenir avec confiance.



« Je souhaite que chaque année, on célèbre ce jour dans un environnement de plus en plus sécurisé, et que notre économie continue de s’améliorer. Même si le pays n’est pas encore pacifié, je crois en notre succès. »



Espoir, optimisme, ces mots reviennent souvent dans la bouche des Somaliens lorsqu’ils parlent du futur. Fazia a connu le temps de la guerre civile. Une période révolue selon elle.



« Je pensais qu’on ne s’en sortirait pas. On n’avait même plus de gouvernement ni d’élections. J’avais honte d’être Somalienne. Mais le dernier président a été élu pacifiquement. Ça m’a redonné espoir. J’espère que les gens vont se réconcilier et arrêter de se regarder avec soupçon. Aujourd’hui je suis de nouveau fière d’être Somalienne. Je vais donc prendre un jour de congés pour célébrer mon pays. »



Tout est loin d’être parfait car les shebabs contrôlent encore une partie du pays et attaquent régulièrement Mogadiscio. Il n’empêche, les progrès sont indéniables selon Youssouf Adan, vendeur sur un marché. « Le risque zéro n’existe pas. Il peut toujours vous arriver quelque chose, même si vous êtes à l’abri chez vous. Mais je n’y pense pas. Je vis librement et je suis heureux de célébrer l’indépendance. On est tous fiers et j’espère que les progrès ne s’arrêteront pas. »



Les forces somaliennes devront elles-mêmes sécuriser le pays à partir de fin 2021, au départ de la force Amisom. Si elles ne sont pas prêtes d’ici là, beaucoup craignent une nouvelle plongée dans la violence et un retour en arrière.