La Sonacos va licencier 1050 agents le 31 janvier prochain

Encore une terrible nouvelle ! Au bord du gouffre, la Sonacos a remis des préavis de licenciement à 1050 de ses agents, selon le journal EnQuête.



Nos confrères qui annoncent la mauvaise nouvelle dans leur édition de ce jeudi, informent que le nouveau Directeur général Modou Diagne Fada va devoir licencier les plus de 1000 pères et mères de familles le 31 janvier prochain.



Le journal de détailler: il s'agira de 200 travailleurs de l'usine de Diourbel, 350 à Kaolack et 500 à Ziguinchor.



A noter que ces employés avaient paraphé des contrats de 6 mois avec la Sonacos. Cette mesure pourrait s'expliquer par la campagne de commercialisation arachidière 2019-2020 qui ne fournit pas les résultats escomptés. La Sonacos n'a réussi à acheter que 10 000 tonnes de graines en un mois.