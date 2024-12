La Turquie encourage le retour au pays des réfugiés syriens après la chute de Bachar el-Assad

Lundi 9 décembre, au lendemain de la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé la réouverture d'un poste-frontière fermé depuis 2013. L'objectif est de faciliter le retour des réfugiés syriens dans leur pays. La Turquie, premier pays d'accueil de réfugiés au monde, abrite plus de trois millions de Syriens et leur départ est une priorité des autorités.

À peine Bachar el-Assad avait-il fui la Syrie que les officiels turcs appelaient déjà les réfugiés à rentrer au pays, notamment à Alep, d'où sont originaires plus de 40% des Syriens installés en Turquie. Pour ces derniers, le poste-frontière d'Öncüpinar est la voie privilégiée, et plusieurs milliers de Syriens s'y sont précipités lundi.



Le poste-frontière de Yayladagi, fermé depuis 2013 et dont Recep Tayyip Erdogan a annoncé la réouverture, est situé dans la province de Hatay, à une cinquantaine de kilomètres de la ville syrienne de Lattaquié. Pour le président turc, l'objectif est clair : accélérer autant que possible les départs.