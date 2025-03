Procès des otages de l'EI : Mehdi Nemmouche coupable d'avoir été le geôlier et condamné à perpétuité

La cour d'assises spéciale de Paris a condamné, vendredi 21 mars 2025, Mehdi Nemmouche à la réclusion criminelle à perpétuité, le reconnaissant coupable d'avoir été le geôlier d'otages occidentaux et syriens pour le compte du groupe État islamique (EI) en 2013 et 2014. Celui qui purge déjà une peine de réclusion à la perpétuité pour l'attentat du musée juif de Bruxelles en 2014 n'a pas montré de réaction. Le président Laurent Raviot n'a donné aucune motivation de la décision de la cour.



Dans le box, Mehdi Nemmouche, 39 ans, n'a pas montré de réaction. La cour a assorti la peine d'une période de sûreté maximale de 22 ans, pendant laquelle il ne pourra pas demander de libération anticipée. Le président Laurent Raviot n'a donné aucune motivation de la décision de la cour, rapporte l'AFP.



Mehdi Nemmouche avait été identifié comme leur ancien geôlier par Didier François, Edouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres après l'attaque du musée juif de Bruxelles en 2014, où il avait abattu quatre personnes. Les journalistes français venaient eux d'être libérés des geôles du groupe EI en Syrie, où ils avaient vécu des mois de supplice comme 25 otages occidentaux au total, dont plusieurs avaient été exécutés devant les caméras pour des vidéos de propagande ayant fait le tour du monde.



Le coaccusé de Mehdi Nemmouche, Abdelmalek Tanem, 35 ans, que les ex-otages n'ont pas reconnu, a écopé d'une peine de 22 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers, la cour estimant qu'il avait bien également été un de leurs geôliers.