La bande de Gaza bombardée sans relâche, les donateurs de l'Unrwa réunis à l’ONU D'intenses combats font rage ce mardi 30 janvier dans toute la bande de Gaza, mais surtout à Khan Younès, principale ville du Sud, au moment où le chef de l'ONU s'active en coulisses pour tenter de convaincre des donateurs échaudés de maintenir en pleine crise leur soutien à l'agence pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).

■ La ville de Khan Younès, au sud de la bande de Gaza, est bombardée sans relâche depuis des semaines. Les hôpitaux, sous pression, sont au centre des préoccupations. L'armée israélienne poursuit également ses raids meurtriers en Cisjordanie occupée.



■ Les craintes d'une plus importante extension du conflit ont ressurgi après la mort de trois soldats américains tués en Jordanie dans une attaque de drone ce week-end, imputée par Washington à des groupes pro-Iran, sur fond de tensions au Yémen, en mer Rouge, en Irak, au Liban et en Syrie.



■ Le chef de l'ONU va recevoir ce mardi à New York les « principaux donateurs » de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), dont 12 employés sont accusés d'être impliqués dans l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël, a annoncé lundi le porte-parole d'Antonio Guterres.



■ Les négociations se poursuivent en vue d'une trêve. Un cadre pour une trêve accompagnée de nouvelles libérations d'otages va être transmis au Hamas, a annoncé lundi à Washington le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdulrahmane Al-Thani.



■ Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, lundi 29 janvier, 26 637 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre dernier. Les morts sont en majorité des femmes, des adolescents et des enfants. On dénombre 65 387 blessés.

La Chine appelle à mettre fin à la « spirale » des représailles après l’attaque en Jordanie



La Chine appelle ce mardi à la retenue, après une frappe de drone en Jordanie imputée à des groupes pro-Iran qui a coûté la vie à trois militaires américains. « Nous espérons que toutes les parties concernées feront preuve de calme et de retenue (...) afin d'éviter d'être prises dans une spirale malsaine de représailles », a déclaré devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin.



De nombreux échanges de tirs à la frontière israélo-libanaise



L’Orient le Jour procède à un récapitulatif des heurts de la soirée et de la nuit dernière au sud du Liban et dans le nord d’Israël : le Hezbollah affirme avoir tiré des missiles Falaq 1 sur un déploiement de soldats israéliens près de la caserne de Ramim, des tirs d'artillerie israéliens ont visé les abords de Wadi Maabour près de Wadi Hojeir, et Wadi Slouki dans la périphérie de Houla, ainsi que les rives de la rivière Khardali, au nord du village de Deir Mimas. Après 22 heures, l'artillerie israélienne a bombardé les abords de Labbouné et a tiré des fusées éclairantes au-dessus de la zone. Israël a également tiré à la mitrailleuse lourde sur le territoire libanais depuis les sites israéliens de Hadab Yarine et Birket Riché.



Les « ordres d'évacuation » israéliens touchent une grande partie de la bande de Gaza



Les « ordres d'évacuation » émis par l'armée israélienne à l'encontre des Palestiniens ont eu un impact direct sur une grande partie de la bande de Gaza et de sa population assiégée, selon le dernier rapport des Nations unies. Le rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha) a suivi ces ordres, qui arrivent soudainement et laissent peu de temps aux Palestiniens. Ils ont commencé au début du mois de décembre, lorsque l'armée israélienne a commencé à diviser la bande de Gaza en blocs. Depuis le 1er décembre, les ordres ont couvert 158 kilomètres carrés, soit 41% de la bande de Gaza. « Cette zone abritait 1,38 million de Palestiniens avant le 7 octobre », a indiqué le communiqué, ajoutant qu'elle contenait 161 abris accueillant plus de 700 000 Palestiniens déplacés à l'intérieur de leur propre pays.



Le ministre britannique David Cameron à Oman pour discuter des attaques des Houthis



Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, se rend ce mardi à Oman où il doit appeler à la stabilité face aux attaques des Houthis en mer Rouge et à la désescalade des tensions au Moyen-Orient, annonce le ministère des Affaires étrangères. M. Cameron, qui effectue sa quatrième visite au Moyen-Orient, se rend à Oman pour rencontrer son homologue Badr Albusaidi et discuter des moyens de réduire les tensions dans la région. Les attaques des Houthis contre les lignes maritimes internationales en mer Rouge seront au cœur de ses discussions, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. M. Cameron réitérera l'engagement de la Grande-Bretagne à acheminer de l'aide au Yémen et exposera les mesures prises par le pays pour dissuader les Houthis de s'en prendre aux navires en mer Rouge.



L'armée israélienne se livre à un « massacre dans les hôpitaux »



Le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu'Israël était coupable de « dizaines de crimes [...] contre les centres de traitement et le personnel » à Gaza et en Cisjordanie occupée. Dans un message publié sur Telegram confirmant l'assassinat de trois Palestiniens par les forces spéciales israéliennes à l'intérieur de l'hôpital Ibn Sina (cf posts de 5h25 et 6h20), dans la ville de Jénine, le ministère a déclaré que l'armée israélienne « commettait un nouveau massacre à l'intérieur des hôpitaux ». « Le ministre de la Santé a lancé un appel urgent à l'Autorité générale des Nations unies, aux institutions internationales et aux organisations de défense des droits de l'homme pour mettre fin à la série de crimes quotidiens commis par l'occupation contre notre peuple et les centres de santé dans la bande de Gaza et en Cisjordanie », a écrit le ministère.



Les stars suédoises de la musique demandent l'interdiction d'Israël à l'Eurovision



Plus de 1 000 artistes musicaux de Suède, pays hôte de l'Eurovision, ont signé une lettre ouverte demandant l'exclusion d'Israël de l'édition de cette année du concours de la chanson en raison de la « guerre brutale qu'il mène à Gaza ». Publiée dans le journal suédois Aftonbladet, la lettre ouverte affirme qu'en permettant à Israël de participer, l'Union européenne de radio-télévision (UER) « fait preuve d'un double standard remarquable qui sape la crédibilité de l'organisation ». « Le fait que des pays qui se placent au-dessus du droit humanitaire soient invités à participer à des événements culturels internationaux banalise les violations du droit international et rend invisible la souffrance des victimes », indique la lettre, publiée lundi en fin de journée. Cette lettre fait suite à une pétition similaire signée par environ 1 400 artistes de Finlande et d'Islande qui demandaient également l'exclusion d'Israël du concours de la chanson, qui se tiendra à Malmö du 7 au 11 mai. En réponse, l'UER a annoncé qu'Israël ne serait pas exclu, soulignant le statut apolitique de l'événement et arguant que le concours Eurovision de la chanson était un concours entre radiodiffuseurs de service public plutôt qu'entre États.



Israël affirme que les trois Palestiniens tués à Jénine étaient des terroristes



Les forces israéliennes ont tué trois Palestiniens à l'hôpital Ibn Sina dans la ville de Jénine en Cisjordanie (cf post de 5h25). Selon le Shin Bet, la police israélienne et l’armée, les forces ont tué « une unité de membres armés du Hamas qui se cachaient dans l'hôpital et planifiaient une attaque terroriste dans un avenir proche ».



Le Croissant-Rouge palestinien toujours sans nouvelle d’une équipe qui tentait de secourir une fillette



Nous vous le mentionnions dans notre live d’hier, le PRCS a déclaré lundi qu'il tentait de secourir une enfant de 6 ans coincée dans la voiture de sa famille après une attaque des forces israéliennes à Gaza-ville. Le Croissant-Rouge relatait que six proches de la jeune fille avaient été tués et que cette dernière était la seule survivante dans la voiture. Elle « est restée des heures à implorer nos équipes de l'atteindre et de l'évacuer de la zone encerclée par les chars israéliens », écrivait le PRCS, qui ajoutait qu'après une longue coordination, ses sauveteurs étaient arrivés dans la zone où elle se trouvait mais que, depuis, « le contact avec l'équipe » était perdu. « Pour l'instant, nous ne savons pas si nos équipes ont réussi à atteindre la jeune fille. » Ce mardi matin, une dizaine d'heures plus tard, le Croissant-Rouge palestinien reste toujours sans nouvelles.



Les résolutions de l'ONU et la décision de la CIJ sont des « éléments constitutifs »



Majed Bamya, représentant adjoint de la Palestine auprès des Nations unies, a déclaré que les récents efforts diplomatiques et juridiques internationaux étaient importants, même s'ils n'ont pas encore abouti à un cessez-le-feu immédiat. « Invoquer la convention sur le génocide (...) fait partie d'un changement important et décisif qui se prépare depuis longtemps [et] qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Les massacres n'ont pas cessé, mais c'est important », a déclaré M. Bamya dans un message publié sur les réseaux sociaux. « Nous n'avons pas affaire à un État respectueux des lois », a ajouté M. Bamya. « Israël viole le droit contraignant, les résolutions contraignantes du Conseil de sécurité, les décisions contraignantes des tribunaux internationaux, les traités contraignants. Et pourtant, ce sont là des éléments qui ont contribué à faire échouer le discours israélien et à isoler la position israélienne. »



Trois Palestiniens tués dans un hôpital à Jénine par des soldats en civil



Des forces israéliennes en civil ont effectué un raid sur l'hôpital Ibn Sina dans la ville de Jénine en Cisjordanie ce mardi, tuant trois Palestiniens, a rapporté la radio Voix de la Palestine. Selon les rapports, les forces israéliennes en civil se sont rendues au troisième étage du bâtiment, où elles ont tiré et tué les trois personnes. Des témoins oculaires affirment que les trois Palestiniens n'ont pas riposté et que les tireurs en civil ont utilisé des silencieux. Des sources palestiniennes indiquent que l’une des victimes avait été blessée lors d'un tir de missile à Jénine il y a environ trois mois et qu'elle était soignée à l'hôpital. Elle a été tuée alors qu'il dormait. Son frère et la troisième victime se trouvaient dans la chambre au moment des faits, selon les sources.



Des dizaines de personnes tuées dans la ville de Gaza



Des dizaines de Palestiniens auraient été tués dans la ville de Gaza au cours des dernières 24 heures, rapporte Al Jazeera. L'armée israélienne a émis un nouvel ordre d'évacuation pour certaines parties de la ville lundi, alors qu'elle renouvelle ses attaques sur des zones dont elle avait précédemment retiré ses forces. L'agence de presse Wafa rapporte qu'au moins 20 Palestiniens ont été tués par une attaque aérienne israélienne sur une maison du quartier Al-Sabra, dans la ville de Gaza, au nord de la bande de Gaza. La majorité des victimes sont des femmes et des enfants.



Des bombardements sur toute la bande de Gaza



