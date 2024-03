La caravane Diomaye Président dans le fief de Dr. Abdourahmane Diouf

Il est 20 h. La caravane de Diomaye Président stationne à Rufisque. Le convoi est accueilli à coup de sifflets et d’applaudissements.



Tout euphorique et dans une ambiance indescriptible, des Rufisquois portant des bracelets lumineux, arborant des banderoles et t-shirts à l'effigie de la coalition Diomaye Président se sont massés sur les grandes artères de la vieille ville. Comme toutes les localités parcourues ce matin par le convoi la mobilisation était au rendez-vous.



Le Rufisquois de l'étape Abdourahmane Diouf a appelé les populations à soutenir et à voter pour Bassirou Diomaye Faye. « Le programme de Diomaye prend en considération toutes les préoccupations de la population. Alors votez pour lui. Changeons de système », a-t-il lancé.