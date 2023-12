La cartographie des officines pharmaceutiques révèle 1500 établissements à travers le Sénégal

La directrice générale de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (Arp), Oumou Kalsoum Ndiaye Ndao, a annoncé mardi la cartographie d'environ 1500 officines pharmaceutiques éparpillées sur tout le territoire sénégalais.



« Dans les 14 régions et les 46 départements du Sénégal, nous avons recensé quelque 1500 officines privées. Il était nécessaire de faire cet état des lieux », a-t-elle révélé lors d'un atelier de formation des pharmaciens portant sur les nouvelles réformes pharmaceutiques et leur impact sur la chaîne d'approvisionnement en médicaments et autres produits de santé du département de Guédiawaye.



Cette cartographie, réalisée par l'Arp, a permis de constater la croissance des nouvelles créations d'officines, renseigne L’Observateur. « L'édition 2021 de l'ARP a autorisé l'ouverture de 134 officines, tandis que l'édition 2022 a vu apparaître 191 nouveaux établissements. Nous sommes actuellement en préparation pour l'édition 2023. Nous devons prendre en compte l'adéquation entre l'offre et la demande, en considérant la taille de la population», a-t-elle précisé.