« La cause de la misère des travailleurs du secteur de l’assurance c’est la convention de 1977 » Adama Wane Sg du SNECEA

Invité de l’émission MidiKeng sur PressAfrik Tv hd, Adama Wane a passé en revue les maux qui tournent autour du secteur de l’assurance. Selon la secrétaire général du Syndicat National des Employés et Cadres des Entreprises d' Assurances (SNECEA), les travailleurs courent depuis des années derrière le patronat du secteur pour une révision de la convention.



« Nous nous sommes rendus compte que nous gagnons peu du chiffre d’affaire de notre secteur. Et c’est à cause de la convention que beaucoup de travailleurs vivent dans des conditions misérables. Cette dernière a été écrite en 1977. Depuis notre congrès en 2021, nous nous sommes donnés comme mission de changer cette convention » a-t-elle déclaré.



« Depuis longtemps je me bats pour la cause des travailleurs. Nous avons déjà fait une dénonciation par voie d’huissier. Nous avons adressé une lettre à notre patronat le 16 décembre 2022. Nous l’avons remis un nouveau projet de convention. Notre objectif c’est l’amélioration de nos conditions de travail » a fait savoir la SG du SNECEA sur le plateau de MidiKeng.



Toutefois, la cheffe de fil du SNECEA reconnaît qu’ « il y a avait des avantages dans la convention de 1977. Par exemple : les primes de technicité, de fonction, de logement et les indemnités forfaitaires ».

Selon Adama Wane, le chiffre d’affaires du secteur de l’assurance tournait autour de 200 millions en 1977. Une somme qui a connu une hausse considérable en 2020.



« En 2020, le secteur gagnait un chiffre d’affaire de 205 milliards » a-t-elle révélé.

A en croire Mme Wane, entre 2008 et 2020 le secteur des assurances a injecté 1004 milliards dans l’économie du pays.



Pour apaiser la tension, selon elle, la direction du dialogue social avait convoqué les deux parties autour d’une table. « Elle avait mis en place un comité mixte où il y a les représentants du patronal et nous les syndicalistes. Nous avons discuté des articles de la convention un à un. Mais le patronat nous refuse toujours la gratification du 14eme mois qui représente 0, 01% du chiffre d’affaire » a-t-elle confié sur le plateau de PressAfrik tv.