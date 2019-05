La chroniqueuse de la 7Tv, Adjia Astou convoquée par la section de recherche

L'étau se resserre ! Après moult indignations des internautes, voilà que la Dame justice s'en mêle. Selon nos confrères de Seneweb, le Procureur de la République a saisi le dossier de la chroniqueuse de la 7Tv, Adja Astou qui, lors d’une émission, a soutenu que le viol est plus fréquent chez les Pulaar.



La dame a reçu une convocation de la Section de recherches de la gendarmerie depuis vendredi et devra y déférer ce samedi dans la matinée.



Adja Astou avait avancé ce jeudi, lors d'une émission, que le viol est plus fréquent chez la communauté pulaar. Après le tollé suscité par sa déclaration dans les réseaux sociaux, elle a présenté publiquement ses excuses à la population sénégalaise particulièrement à la communauté Halpulaar. Sa patronne Maïmouna Ndour Faye s'est également excusée des dires de son employé.