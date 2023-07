« La coalition BBY doit survivre au-delà de 2024 », déclare Macky Sall

Le Président Macky Sall qui a reçu samedi au Palais des maires signataires d’une pétition pour son 3e mandat, a déclaré que la coalition Benno Bokk Yakaar doit survivre au-delà de 2024. Il appelle ainsi ces élus à l’unité. Car pour le Chef de l’Etat, l’enjeu du moment est donc d’être uni.



« La Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) est une coalition historique qui dans notre histoire politique n’a jamais était égalé par la durée de son existence, la performance de ses résultats. Cette coalition doit survivre au-delà de 2024. Nous devons donc par conséquent comprendre que l’enjeu du moment est donc d’être uni. Unis, il n’y aura aucune force politique qui peut faire face au BBY. Cette assemblée, en est-il une preuve exaltante. Plus de 85% des maires et présidents du conseil départemental du Sénégal », a déclaré Macky Sall.



S’adressant au cadre du parti, le Président Sall précise : « Et là, je m’adresse aux cadres du parti sans exception, personne n’a le droit de compromettre le travail qui est en perspective pour le bénéfice des populations. On doit mettre en avant l’intérêt général, de la coalition du parti. Si nous sommes mobilisés comme ça, il n’y a pas de crainte. Parce que le chemin, il est balisé. Le plan Sénégal émergent (PSE) c’est à l’horizon 2035, il est balisé. Les ressources pétrolières qui excitent autant de monde vont se calmer, puisque nous avons balisé la gestion de ces ressources par une loi très claire qui définit les modalités pour l’utilisation des ressources issues du gaz et du pétrole. Nous avons défini une loi sur le contenu locale ».