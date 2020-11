La coalition Macky 2012 s'engage dans le combat contre l'émigration clandestine

La Conférence des leaders de la coalition Macky 2012 a décidé de s'engager dans le combat contre l'émigration clandestine. Dans une déclaration parvenue à PressAfrik, les membres annoncent plusieurs actions sur le terrain dont un forum pour réfléchir autour de la problématique.



« La coalition Macky 2012 a élaboré une nouvelle feuille de route pour marquer la rupture, dont la mise en œuvre commence aujourd’hui. Cette feuille de route prévoit plusieurs actions parmi lesquelles on peut citer l’organisation du forum de ce jour qui va réfléchir autour de la problématique de l’émigration clandestine qui touche nos jeunes et nos femmes. Nous en sommes interpellés en tant que PARENTS : Notre souhait c’est de voir nos enfants en vie et grandir dans ce Sénégal !», lit-on dans la note.



D’autres activités telles que les contributions, les visites de terrains et d’échanges, de vulgarisation, des politiques mises en œuvre par le Président de la République sont également prévues. Macky 2012, sera donc désormais, tout en maintenant son rôle de bouclier de son Président, un « laboratoire de propositions pertinentes et objectives, de vulgarisation des réalisations pour contribuer à l’amélioration des politiques publiques».



« Nous avons besoin d’animation à la base. Il nous faut aller vers les populations pour expliquer, encore expliquer et toujours expliquer les programmes initiés par le Président dont le seul but est d’améliorer la qualité de la vie des sénégalais, pour un Sénégal prospère et de progrès », disent-ils dans le communiqué.